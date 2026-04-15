YSL BEAUTYで母の日♡限定ギフトセットで想いを届ける特別コレクション

大切な人へ想いを伝える特別な日に♡YSL BEAUTYから母の日限定ギフトコレクションが登場しました。情熱的で温かみのあるレッドのパッケージに包まれたアイテムは、香りやメイクを楽しみながら“LOVE”を届けられる特別なセット。贈る人も贈られる人も心がときめく、ラグジュアリーなギフトをチェックしてみてください♪

人気フレグランスセット♡

「リブレ ギフトセット」は19,800円（税込）。リブレ オーデパルファム30mLと10mLをセットにした、ブランドを代表する香り。

「モン パリ ギフトセット」は20,130円（税込）。30mLと10mLのセットで、甘くセンシュアルなフローラルシプレーの香りを楽しめます。どちらも母の日限定デザインのボックス入りです。

DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場

リップ＆メイクセット♡

「ラブシャイン ギフトセット」は12,100円（税込）。グロスプランパー#1とリップスティック#44のセットで、“ゼリーツヤ”と“水ツヤ”を同時に楽しめます。

「メイクアップセット」は9,240円（税込）。マスカラ、ウォータープルーフアイライナー、リップのミニサイズが揃い、トータルメイクが完成する内容です。

*1 メイクアップ効果による

限定ショッパーも特別♡

母の日限定ギフトを購入すると、大きなカサンドラロゴ入りショッパーが付属。サイズはW265×D110×H250mmで、ギフトをより華やかに演出します。

※対象は限定ギフトセットまたは有料ギフト購入者

※店舗・オンラインで条件が異なります

特別な想いをYSLで

YSL BEAUTYの母の日コレクションは、香りやメイクを通して感謝の気持ちを届ける特別なギフト♡華やかなデザインと上質なアイテムで、大切な人の心に残るひとときを演出してくれます。

今年は少し贅沢なプレゼントで、想いをしっかり伝えてみてはいかがでしょうか♪