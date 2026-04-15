YSL BEAUTYで母の日♡限定ギフトセットで想いを届ける特別コレクション
大切な人へ想いを伝える特別な日に♡YSL BEAUTYから母の日限定ギフトコレクションが登場しました。情熱的で温かみのあるレッドのパッケージに包まれたアイテムは、香りやメイクを楽しみながら“LOVE”を届けられる特別なセット。贈る人も贈られる人も心がときめく、ラグジュアリーなギフトをチェックしてみてください♪
人気フレグランスセット♡
「リブレ ギフトセット」は19,800円（税込）。リブレ オーデパルファム30mLと10mLをセットにした、ブランドを代表する香り。
「モン パリ ギフトセット」は20,130円（税込）。30mLと10mLのセットで、甘くセンシュアルなフローラルシプレーの香りを楽しめます。どちらも母の日限定デザインのボックス入りです。
DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場
リップ＆メイクセット♡
「ラブシャイン ギフトセット」は12,100円（税込）。グロスプランパー#1とリップスティック#44のセットで、“ゼリーツヤ”と“水ツヤ”を同時に楽しめます。
「メイクアップセット」は9,240円（税込）。マスカラ、ウォータープルーフアイライナー、リップのミニサイズが揃い、トータルメイクが完成する内容です。
*1 メイクアップ効果による
限定ショッパーも特別♡
母の日限定ギフトを購入すると、大きなカサンドラロゴ入りショッパーが付属。サイズはW265×D110×H250mmで、ギフトをより華やかに演出します。
※対象は限定ギフトセットまたは有料ギフト購入者
※店舗・オンラインで条件が異なります
特別な想いをYSLで
YSL BEAUTYの母の日コレクションは、香りやメイクを通して感謝の気持ちを届ける特別なギフト♡華やかなデザインと上質なアイテムで、大切な人の心に残るひとときを演出してくれます。
今年は少し贅沢なプレゼントで、想いをしっかり伝えてみてはいかがでしょうか♪