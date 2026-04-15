大切なお母さまへ、華やかなスイーツで感謝を伝えたい方に♡新宿高野から、母の日にぴったりのケーキコレクションが登場しました。苺やフルーツを贅沢に使ったケーキや、配送限定の特別スイーツまで幅広くラインナップ。特別な日を彩る、とっておきのスイーツをチェックしてみてください♪ 華やかな母の日ケーキ♡ 「フレーズママン」は3,888円（税込）、直