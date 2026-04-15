新宿高野の母の日ケーキ♡苺たっぷり限定スイーツ特集

大切なお母さまへ、華やかなスイーツで感謝を伝えたい方に♡新宿高野から、母の日にぴったりのケーキコレクションが登場しました。苺やフルーツを贅沢に使ったケーキや、配送限定の特別スイーツまで幅広くラインナップ。特別な日を彩る、とっておきのスイーツをチェックしてみてください♪

華やかな母の日ケーキ♡

「フレーズママン」は3,888円（税込）、直径約12cmの4号サイズ。苺風味のスポンジに苺をサンドし、可愛らしくデコレーションしたアニバーサリーケーキです。

「Gateauxママン」は1,134円（税込）で、苺やベリーソース、ホイップクリームを合わせた軽やかな味わい。どちらも母の日にぴったりの華やかさが魅力です。

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限定タルトも見逃せない♡

「タルトレット やよいひめ苺＆いちじく」は1,620円（税込）。旬のやよいひめ苺といちじくを使用した、季節感あふれるタルトです。

フルーツ専門店ならではのこだわりの素材で、見た目も味も楽しめる一品に仕上がっています。

配送限定の特別スイーツ♡

「カッサータ・ママン」は5,400円（税込）、約6.5cm×17.5cmのサイズで数量限定70台。

リコッタチーズベースにドライフルーツやナッツを加えたカッサータに、チェリーやベリーをトッピングした贅沢な冷凍ケーキです。

※冷凍または半解凍でお召し上がりください

※配送地域限定・お届け日指定不可

感謝を伝える特別なひととき

新宿高野の母の日スイーツは、華やかな見た目と上品な味わいで特別な時間を演出してくれる一品♡店舗購入から配送ギフトまで選べるのも魅力です。

大切な人への「ありがとう」を、美味しいスイーツとともに届けてみてください♪