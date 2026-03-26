多くのファンに愛されてきた香りが待望の復刻♡SHIROの「ピオニー」が、新アイテムを加えて数量限定で登場します。華やかで透明感あふれるフローラルの香りと、肌をやさしく整えるケアアイテムが揃った特別なコレクション。春から初夏にぴったりの香りを、ぜひ楽しんでみてください♪ 人気の香りが再登場♡ 2016年に誕生し、多くのリクエストを受けて復刻した「ピオニー」。アップルやカシスの