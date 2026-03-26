SHIROのピオニーが限定復刻♡香りと潤いを楽しむ新作コレクション

多くのファンに愛されてきた香りが待望の復刻♡SHIROの「ピオニー」が、新アイテムを加えて数量限定で登場します。華やかで透明感あふれるフローラルの香りと、肌をやさしく整えるケアアイテムが揃った特別なコレクション。春から初夏にぴったりの香りを、ぜひ楽しんでみてください♪

人気の香りが再登場♡

2016年に誕生し、多くのリクエストを受けて復刻した「ピオニー」。アップルやカシスのフレッシュな果実に、花々の優雅な香りが重なり、軽やかで心地よい印象を演出します。

透明感とやさしさを兼ね備えた香りは、日常のさまざまなシーンで使いやすいのが魅力です。

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香りを楽しむ3アイテム♡

「ピオニー オードパルファン」（40mL／4,510円税込）は、約5～6時間持続するフレッシュフローラルの香り。

「ピオニー ボディローション」（80g／4,180円税込）は、トマト種子油2やゆず4などの保湿成分配合で、肌をしっとり整えます。

「ピオニー バスソルト」（400g／4,620円税込）は、天日塩*6がうるおいを与えながらリラックスタイムを演出します。

使うたび心ほどける時間♡

アルコール*1の刺激を抑えた処方や、乳化剤不使用の自然由来成分など、肌へのやさしさにもこだわり。

香りをまといながらボディケアができるので、毎日のケアタイムが特別なひとときに。外出先でも使いやすいサイズ感も嬉しいポイントです。

香りで彩る毎日を

SHIROのピオニーコレクションは、香りとケアを同時に楽しめる贅沢なシリーズ♡日常にそっと寄り添いながら、心まで華やかにしてくれるアイテムです。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックして、特別な香りを楽しんでみてください♪