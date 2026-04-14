出会った当初は「彼しかいない」と感じたはずなのに、付き合ってみたら「なんだかしっくりこない…」という経験はありませんか？恋愛がうまくいかないときは、そもそも“相性が悪い”のかもしれません。そこで今回は、そんなカップルに共通することを紹介します。価値観がまったく合っていないお金、仕事、人間関係、恋愛観…大切にしていることがあまりに違いすぎると、日常のふとした会話でもストレスになります。「どうしてわか