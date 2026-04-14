春のスキンケアを特別なものにしたい方に♡メディヒールから、日本限定＆春限定の「SAKURA Limited Edition」が登場しました。人気マスクとトナーパッドに加え、可愛くデコできる限定シール付きで、見た目も使い心地も楽しめるセット。季節の変わり目にぴったりなケアアイテムをチェックしてみてください♪ 豪華セット内容♡ 「SAKURA Limited Edition」は、ローゼPDRN エッセンシャルマ