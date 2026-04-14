メディヒール日本限定♡桜パッケージのもちツヤ肌セット登場

春のスキンケアを特別なものにしたい方に♡メディヒールから、日本限定＆春限定の「SAKURA Limited Edition」が登場しました。人気マスクとトナーパッドに加え、可愛くデコできる限定シール付きで、見た目も使い心地も楽しめるセット。季節の変わり目にぴったりなケアアイテムをチェックしてみてください♪

豪華セット内容♡

「SAKURA Limited Edition」は、ローゼPDRN エッセンシャルマスク（15枚入）とPDRN リフティングパッド（170mL）、デコパシールがセットになった数量限定商品。

Qoo10にて販売中ですが、なくなり次第終了となります。春らしい華やかなパッケージで、ギフトにもおすすめです。

光をまとうような輝き♡ISSEY MIYAKE PARFUMSの新作フレグランス

話題のPDRNケア♡

ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ（15枚入）

マスクにはローズPDRN¹を配合し、肌にうるおいを与えながら毛穴⁵やハリにアプローチ。

PDRN リフティングパッド（100枚入）

トナーパッドは化粧水＋パックの2役で、毎日のケアを効率的にサポート。ゆらぎやすい季節でも、なめらかな“もちツヤ肌”へ導きます。

*¹ DNA-Na（保湿成分）*⁵ うるおいによる毛穴ケア

限定デザインで気分もアップ♡

付属のデコパシールでパッド容器を自分好みにアレンジ可能。世界に一つだけのデザインを楽しめます。

スキンケア時間がより楽しくなる工夫が詰まっており、日常にちょっとしたときめきをプラスしてくれます。

春の肌ケアを楽しもう

メディヒールの日本限定セットは、機能性と可愛さを兼ね備えた注目アイテム♡スキンケアをしながら気分も上がるので、自分へのご褒美にもぴったりです。

春のゆらぎ肌対策として、この特別なセットをぜひ取り入れてみてください♪