「ちゃんと話しているのに、なぜか聞き流されてしまう」という経験はありませんか？同じ話をしていても、きちんと耳を傾けてもらえる人と、そうでない人がいるのが現実。その違いは、話の内容よりも“伝え方”にあります。“最初の一言”が違う話を聞いてもらえる人は、最初の入り方がシンプル。「結論から言うと」「ちょっと相談したいことがあって」など、相手が構えやすい一言を添えています。一方で、前置きが長くなったり、話