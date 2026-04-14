同居猫たちよりも小さかった子猫。しかし、愛情を注がれ、すくすくと成長した結果、おかんもびっくりなサイズ感に大成長！そのビフォーアフターがXに投稿されると多くのユーザーの目に留まり、「デカくなりすぎだろwww」「成長中なんだねーって思いながら色をよく見たらw」「どんなに大きくなっても可愛い子どもですw」といった声が寄せられました！ 【写真：同居猫よりも小さかった『茶トラの子