セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月14日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。「キュキュット」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン1つめの対象商品は、「ゴンチャ 黒糖烏龍ミルクティー」と「ゴンチャ 阿里山マンゴーティーエード」（各400ml）。ただし、「ゴンチャ いちご和紅茶ミルクティー」（280ml）は対象外です。どちら