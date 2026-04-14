【セブン】4月14日開始の無料券は「午後の紅茶」「胡麻麦茶」など。まとめ買い値引きやお得なクーポンも見逃せない！
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月14日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
「キュキュット」の無料券も
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
1つめの対象商品は、「ゴンチャ 黒糖烏龍ミルクティー」と「ゴンチャ 阿里山マンゴーティーエード」（各400ml）。
ただし、「ゴンチャ いちご和紅茶ミルクティー」（280ml）は対象外です。
どちらか1本を購入すると、キリン「午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ」「午後の紅茶 白ぶどうとレモン」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「ロコモアWATER」「セサミン1000」（各500ml）です。
どちらか1本を購入すると、「黒烏龍茶」「胡麻麦茶」（各350ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
上記の引換期間は、どちらも4月21日から5月4日まで。
3つめの対象商品は、「アタックZERO 本体」（570g）、「アタックZERO 詰替」（760g）、「アタックZERO 部屋干し 本体」（570g）。
いずれか1個を購入すると、「キュキュットオレンジ 本体」（220ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
「キュキュットオレンジ 本体」の引換期間は、4月17日から4月30日まで。
揚げ物まとめ買いすると最大100円引きに【ヤクルト20円引き】
4月9日から15日までの期間、対象のヤクルトを購入すると、次回使える20円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ヤクルト Y1000（110ml）
●ヤクルト Y1000糖質オフ（110ml）
●ヤクルト 6本パック
クーポン利用期間は、4月9日から22日まで。
4月9日から22日までの期間、対象のグリコ ヨーグルトを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●グリコ 朝食りんごヨーグルト
●グリコ 朝食みかんヨーグルト
●グリコ ヨーグルト健康（125g）
クーポン利用期間は、4月9日から29日まで。【ドリンク50円引き】
4月9日から5月10日までの期間、対象のドリンクを1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●GREEN DA・KA・RA やさしい黒豆茶（600ml）
●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖（600ml）
●キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン（600ml）
●キリン 生茶（600ml）
●綾鷹（950ml）
●レッドブル エナジードリンク（355ml）
●レッドブル アルミボトル（330ml）
●レッドブル エナジードリンク（250ml）
●レッドブル シュガーフリー（250ml）
●レッドブル チェリーエディション（250ml）
クーポン利用期間は4月9日から5月17日まで。【リポビタンゼリー30円引き】
4月9日から5月13日までの期間、大正製薬「リポビタンゼリー」（180g）、「リポビタンゼリーVC」（150g）のどちらか1個を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、4月9日から5月20日まで。【日清カップ麺50円引き】
4月13日から19日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、日清カップ麺に使える50円引きクーポンが毎日もらえます。
対象商品は以下の通り。
●日清食品 カップヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ
●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ
●日清のどん兵衛 特盛きつねうどん
●日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば
●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
●日清焼そば U.F.O. 大盛
●日清焼そば U.F.O. 爆盛バーレル
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。【男梅サワー30円引き】
4月9日から22日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、「男梅サワー」（350ml／500ml）を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、4月9日から5月6日まで。【ダノン オイコス30円引き】
4月14日から27日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ダノン オイコス ヨーグルト」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ダノン オイコス ブルーベリー（113g）
●ダノン オイコス ストロベリー（113g）
●ダノン オイコス ピーチ（113g）
●ダノン オイコス マンゴー（113g）
●ダノン オイコス メロンミックス（113g）
●ダノン オイコ プレーン加糖（123g）
クーポン利用期間は、4月14日から5月4日まで。【揚げ物まとめ買いで最大100円引き】
4月15日から21日までの期間、対象の揚げ物3種（組み合わせ自由）を2個一緒に購入すると50円引き、3個一緒に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ
●五目春巻
●春キャベツメンチカツ
一度に4個以上購入した場合は、「一度に3個買うごとに100円引き」が優先されます。
購入数による値引き例は以下の通り。
●4個購入：100円引き
●5個購入：150円引き
●6個購入・7個購入：200円引き
●8個購入：250円引き
●9個購入・10個購入：300円引き
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ