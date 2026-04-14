毎年即完売が続出するトリプルコラボが2026年も帰ってきた！ワンランク上のカジュアルスタイルを提案する「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」から、スヌーピーでおなじみの「PEANUTS(ピーナッツ)」と「MLB(メジャーリーグベースボール)」のコラボアイテムが発売される。今年はビッグTEEに加え、シアーニットシャツやポロ衿ニットトップスもラインアップ。さらにドジャースの2025年ワールドシリーズ優勝を記念した特別デザインも登場する