MLB×PEANUTS新作ビッグTEEやニットがDOUBLE NAMEから発売！レトロなスヌーピーがかわいすぎる
毎年即完売が続出するトリプルコラボが2026年も帰ってきた！ワンランク上のカジュアルスタイルを提案する「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」から、スヌーピーでおなじみの「PEANUTS(ピーナッツ)」と「MLB(メジャーリーグベースボール)」のコラボアイテムが発売される。今年はビッグTEEに加え、シアーニットシャツやポロ衿ニットトップスもラインアップ。さらにドジャースの2025年ワールドシリーズ優勝を記念した特別デザインも登場する。ユニセックスで楽しめるから、カップルや友だち同士のリンクコーデにもぴったりだ。
【画像】MLB×PEANUTSコラボ全アイテムをチェック
■今年はマリナーズも加わった大人気ビッグTEE
まずは毎年大人気のビッグTEE。「MLB×PEANUTSコラボ 50's RETRO BIG TEE」(8250円)のフロントには、50年代アートのレトロなスヌーピーが野球ボールで遊ぶキュートなイラストがどーんとプリントされている。ヴィンテージ感のある色落ち加工が施されていて、1枚でこなれた雰囲気が出るのがうれしい。
そして注目すべきはバックデザイン。チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスらピーナッツ・ギャング9人が各球団のキャップをかぶってずらりと並ぶ姿がたまらない……！ 昨年までのロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、サンディエゴ・パドレスに加え、今年は新たにシアトル・マリナーズが登場。ミントグリーンのマリナーズカラーがこの春夏のトレンドにもハマりそうだ。
ゆるっとしたビッグシルエットなので、レーススカートと合わせてガーリーに振るもよし、ワイドパンツでストリートっぽくまとめるもよし。
■LAのチルな空気をまとえるヴィンテージ風ラグランTEE
「MLB×PEANUTS 加工ラグランTEE」(8250円)は、ドジャースのみの1カラー展開という珍しい1枚。ヤシの木が並ぶロサンゼルスの風景をバックに、サングラス姿のジョー・クールがチルな表情でくつろぐイラストがプリントされている。かすれプリントとピグメント加工でヴィンテージ感たっぷりに仕上げられていて、着るだけで夏のLAムードが漂う。シャツを羽織ってレイヤードするスタイリングとも相性抜群だ。
■2025ワールドシリーズ優勝記念の特別な1枚
「MLB×PEANUTS CEREMONY BIG TEE」(8250円)は、ドジャースの2025年ワールドシリーズ優勝を記念した特別デザイン。フロントにはLAキャップをかぶったスヌーピーとウッドストックたちが優勝トロフィーを囲むイラストが描かれ、「2025 World Series Champions」の文字が刺しゅうで入っている。バックにも「Los Angeles Dodgers」の筆記体ロゴとMLBロゴが刺しゅうされており、前も後ろも特別感のある仕上がり。毎年大人気のMLB×PEANUTS BIG TEEと同じサイズ感で作られているので、シリーズのファンにはたまらない1枚だ。
■優勝カップを掲げるスヌーピーの刺しゅうに注目！バイカラーシアーニットシャツ
続いてニットアイテムを紹介。各球団の優勝カップを得意げに掲げるスヌーピーが胸元に刺しゅうされた「MLB×PEANUTSコラボ バイカラーシアーニットシャツ」(9350円)だ。バイカラーの配色がスポーティーすぎず上品で、カーディガン感覚で羽織れるデザインに仕上がっている。
バックには球団ロゴがどんと入っているので、後ろ姿まで抜かりなし。薄手のニット素材だから夏場も涼しく着られるうえ、冷房対策の羽織りとしても重宝しそう。バリエーションはヤンキース(ブラック×ホワイト)、パドレス(ベージュ×ブラウン)、ドジャース(ホワイト×ブルー)の3球団。背中のロゴを見せるように着こなすのが正解！
■1枚で主役になれるマルチボーダーポロ衿ニット
「PEANUTSコラボ マルチボーダーポロ衿ニット」(9350円)はMLBロゴなしの「PEANUTS SUMMER COLLECTION」からの1型。胸元には「SAFE!」のロゴとともに、耳が横にピンっと跳ねたスヌーピーが刺しゅうされている。
マルチボーダー柄は、ブルー系、ブラウン×グリーン系、レッド系の3色展開。ポロ衿がきちんと感をプラスしてくれるので、デニムに合わせるだけでサマになる。さらっとした薄手ニットで、真夏でも1枚で主役になれるアイテムだ。
販売はルミネエスト新宿店、横浜ジョイナス店、梅田エスト店、L.W.C.ラフォーレ原宿店のDOUBLE NAME各店舗、オンラインストア「roomys-webstore.jp」にて。「MLB×PEANUTS 加工ラグランTEE」は2026年4月18日(土)、「MLB×PEANUTS CEREMONY BIG TEE」は5月9日(土)に店頭での発売がスタート予定で、オンラインでは予約受付中だ。毎年あっという間に売り切れるシリーズなだけに、気になるアイテムは早めにチェックしておいて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■今年はマリナーズも加わった大人気ビッグTEE
まずは毎年大人気のビッグTEE。「MLB×PEANUTSコラボ 50's RETRO BIG TEE」(8250円)のフロントには、50年代アートのレトロなスヌーピーが野球ボールで遊ぶキュートなイラストがどーんとプリントされている。ヴィンテージ感のある色落ち加工が施されていて、1枚でこなれた雰囲気が出るのがうれしい。
そして注目すべきはバックデザイン。チャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスらピーナッツ・ギャング9人が各球団のキャップをかぶってずらりと並ぶ姿がたまらない……！ 昨年までのロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、サンディエゴ・パドレスに加え、今年は新たにシアトル・マリナーズが登場。ミントグリーンのマリナーズカラーがこの春夏のトレンドにもハマりそうだ。
ゆるっとしたビッグシルエットなので、レーススカートと合わせてガーリーに振るもよし、ワイドパンツでストリートっぽくまとめるもよし。
■LAのチルな空気をまとえるヴィンテージ風ラグランTEE
「MLB×PEANUTS 加工ラグランTEE」(8250円)は、ドジャースのみの1カラー展開という珍しい1枚。ヤシの木が並ぶロサンゼルスの風景をバックに、サングラス姿のジョー・クールがチルな表情でくつろぐイラストがプリントされている。かすれプリントとピグメント加工でヴィンテージ感たっぷりに仕上げられていて、着るだけで夏のLAムードが漂う。シャツを羽織ってレイヤードするスタイリングとも相性抜群だ。
■2025ワールドシリーズ優勝記念の特別な1枚
「MLB×PEANUTS CEREMONY BIG TEE」(8250円)は、ドジャースの2025年ワールドシリーズ優勝を記念した特別デザイン。フロントにはLAキャップをかぶったスヌーピーとウッドストックたちが優勝トロフィーを囲むイラストが描かれ、「2025 World Series Champions」の文字が刺しゅうで入っている。バックにも「Los Angeles Dodgers」の筆記体ロゴとMLBロゴが刺しゅうされており、前も後ろも特別感のある仕上がり。毎年大人気のMLB×PEANUTS BIG TEEと同じサイズ感で作られているので、シリーズのファンにはたまらない1枚だ。
■優勝カップを掲げるスヌーピーの刺しゅうに注目！バイカラーシアーニットシャツ
続いてニットアイテムを紹介。各球団の優勝カップを得意げに掲げるスヌーピーが胸元に刺しゅうされた「MLB×PEANUTSコラボ バイカラーシアーニットシャツ」(9350円)だ。バイカラーの配色がスポーティーすぎず上品で、カーディガン感覚で羽織れるデザインに仕上がっている。
バックには球団ロゴがどんと入っているので、後ろ姿まで抜かりなし。薄手のニット素材だから夏場も涼しく着られるうえ、冷房対策の羽織りとしても重宝しそう。バリエーションはヤンキース(ブラック×ホワイト)、パドレス(ベージュ×ブラウン)、ドジャース(ホワイト×ブルー)の3球団。背中のロゴを見せるように着こなすのが正解！
■1枚で主役になれるマルチボーダーポロ衿ニット
「PEANUTSコラボ マルチボーダーポロ衿ニット」(9350円)はMLBロゴなしの「PEANUTS SUMMER COLLECTION」からの1型。胸元には「SAFE!」のロゴとともに、耳が横にピンっと跳ねたスヌーピーが刺しゅうされている。
マルチボーダー柄は、ブルー系、ブラウン×グリーン系、レッド系の3色展開。ポロ衿がきちんと感をプラスしてくれるので、デニムに合わせるだけでサマになる。さらっとした薄手ニットで、真夏でも1枚で主役になれるアイテムだ。
販売はルミネエスト新宿店、横浜ジョイナス店、梅田エスト店、L.W.C.ラフォーレ原宿店のDOUBLE NAME各店舗、オンラインストア「roomys-webstore.jp」にて。「MLB×PEANUTS 加工ラグランTEE」は2026年4月18日(土)、「MLB×PEANUTS CEREMONY BIG TEE」は5月9日(土)に店頭での発売がスタート予定で、オンラインでは予約受付中だ。毎年あっという間に売り切れるシリーズなだけに、気になるアイテムは早めにチェックしておいて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC