Prime Video は、5月1日（金）20時から配信される『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4で4代目バチェロレッテ・平松里菜さんのパートナーの座を狙う、注目の男性参加者14名を発表しました。■プロレスラー、パリコレモデル、彫刻家、経営者など多彩な個性を持つ男性参加者14名が一挙発表！4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里