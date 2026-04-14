みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。4月1日からグランド ハイアット 東京で行われている「スプリング ガーデン & バニー アフタヌーンティー」が行われると聞き、早速初日にお邪魔してきました。■春のご褒美に行きたい。グランド ハイアット 東京の華やかアフタヌーンティー開催場所は、グランド ハイアット 東京2階のフレンチ キッチン。大きな窓から外の光がたっぷり入る窓際の席に案内