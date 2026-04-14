グランド ハイアット 東京でかなう。かわいさと贅沢を楽しむ春アフタヌーンティー

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

4月1日からグランド ハイアット 東京で行われている「スプリング ガーデン & バニー アフタヌーンティー」が行われると聞き、早速初日にお邪魔してきました。

■春のご褒美に行きたい。グランド ハイアット 東京の華やかアフタヌーンティー

開催場所は、グランド ハイアット 東京2階のフレンチ キッチン。大きな窓から外の光がたっぷり入る窓際の席に案内いただき、開放的な空間で楽しむことに。

今回はグラスシャンパン1杯付きのプランをチョイス。

ノンアルコールのシャンパンも選べるとのことで、アルコールとノンアルコールを1杯ずついただきました。どちらもすっきりとした味わいで、お昼からシャンパンを楽しめる贅沢感にうっとり……♡

アフタヌーンティースタンドは、上段にスイーツ、下段にセイボリーが並ぶ華やかな構成。テーマは「新緑がきらめく春の庭園で遊ぶうさぎ」です。運ばれてきた瞬間、思わず「かわいい〜！」と声が出てしまうほどの世界観でした。

スイーツは全6種類。上段左から「バニー キャロットケーキ」「ピスタチオ & チェリームース」「抹茶ガトーオペラ」「バニーチョコレート」「メロンバスケット」「うさ耳 桜ブランマンジェ」と、春らしさ満点のラインナップ。

セイボリーは全5種類。下段左から「抹茶クレープ 真鯛のブランダード ゆず」「ニンジンと玉ねぎのキッシュ」「うさ耳バーガー」「キンと卵サラダの抹茶サンドイッチ」「サーモンコンフィ 生ハム アールグレイティーゼリー」と、見た目のかわいさだけでなく、味のバリエーションも豊かで最後まで飽きずに楽しめました。

スコーンは、抹茶スコーンとプレーンスコーン。オレンジ & キャロット マーマレードとクロテッドクリームが添えられていました。

さらに、帰り道に立ち寄った1階のフィオレンティーナ ペストリーブティックでスコーン4個入りが販売されているのを発見！ あまりのおいしさに思わずお土産に即購入してしまいました。

自宅で少し温めて食べると、お店で食べるような周りがサクッと、中しっとりでおいしかったです！

どれも魅力的でしたが、特に印象に残ったメニューを2つご紹介します。

セイボリーのお気に入りは、「チキンと卵サラダの抹茶サンドイッチ」。見てください、この左のかわいいうさぎさんを……♡ 遊び心たっぷりなこのサンドイッチは、とにかくパンがふわふわ！

中にはクリーミーな味わいの卵サラダとチキンが入っていて、とてもおいしかったです。

スイーツのお気に入りは、「バニー キャロットケーキ」。

まずこの見た目がかわいすぎませんか!? うさぎ型とちょこんとした目と口がかわいすぎて、食べるのがもったいない〜と思ってしまうほど……！ 上のフロスティングとニンジンの甘さが絶妙でペロリと食べてしまいました。

■かわいさと贅沢感をどちらも。春の癒やし時間を体験してみて

かわいさとおいしさを兼ね備えた今回のアフタヌーンティーは、まさに春にぴったりの贅沢体験。友人とのお出かけや、自分へのご褒美時間にもおすすめです。

皆さんもぜひかわいいアフタヌーンティーで癒やされてみてはいかがですか？

■開催概要

メニュー名／価格（税込・サービス料15%別）

スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー 7,150円

スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー グラスシャンパン1杯付 8,800円

提供期間： 2026年4月1日（水）〜5月31日（日）

提供時間： 15:00 〜 17:00（最終入店15:30） ※平日2時間、土・日・祝日90分制

公式Webサイト：https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/french-kitchen/sweetsfesta-afternoontea/#bunny

（えりか）