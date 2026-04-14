こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。だんだんと暑い日が増えてくると、さっぱり食べられるそうめんの出番が増えますよね。手軽につくれるのはうれしい反面、味がマンネリ化しがちだったり、氷を用意するのがちょっと面倒だったりと感じることもあり、つくるのを諦めてしまうことも多々……。そんな中で見つけたのが、キッコーマンから新発売された「シャリっと冷やそうめん」シリーズ。なんと、つゆを凍