凍らせるだけでこんなに変わる!?　シャリっと新食感の“冷やそうめんつゆ”を試してみた

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

だんだんと暑い日が増えてくると、さっぱり食べられるそうめんの出番が増えますよね。

手軽につくれるのはうれしい反面、味がマンネリ化しがちだったり、氷を用意するのがちょっと面倒だったりと感じることもあり、つくるのを諦めてしまうことも多々……。

そんな中で見つけたのが、キッコーマンから新発売された「シャリっと冷やそうめん」シリーズ。

なんと、つゆを凍らせて食べるという新感覚のそうめんつゆなんです……！ 「韓国冷麺風」と「お出汁香る柑橘素麺」の2種類のうち、今回は「韓国冷麺風」を実際につくってみました！

■作り方は超簡単。凍らせて食べる新体験そうめん

まず驚いたのが、その手軽さ。

つゆをあらかじめ冷凍庫で凍らせておけば、あとはそうめんを茹でるだけ！ とっても簡単！

凍ったつゆは、時間の経過とともに少しずつ溶けていくので、シャリシャリ→ひんやり→さらっとした口当たりへと、食感の変化も楽しめます◎

冷凍庫から出して５分でシャリシャリ、10分だとひんやり、20分だとさっぱりいただけるとのこと。どのタイミングにしようか迷いましたが、今回は5分程置いてみました！

５分を経過すると、触るとカチカチだったパウチが若干潰せる程度に溶けています。

茹でたそうめんにかけて完成！

実際に食べてみると、シャリっとした氷の粒がとても心地よくて、ひと口目からしっかり冷たさを感じられるのが印象的でした！ 麺にスープがよく絡んでおいし〜い！

氷を別で用意しなくても、これだけでしっかり“冷やし感”があるのはうれしいポイント◎

味は「韓国冷麺風」ということで、さっぱりしつつもコクのあるスープ。牛テールのうま味に、ほんのりとした甘みが感じられて、後味はすっきり。

あっつーい日に食べたいです！ 重すぎず、暑い日でもするすると食べられそうな味わいでした。個人的には、手軽なのにちょっと新しい感じがするのがすごくよかったです◎

いつものそうめんに飽きてきた時や、少し気分を変えたい時にもぴったりだなと感じました！

■いつものそうめんを、もっと手軽に、もっと楽しく

こちらのシリーズは、「韓国冷麺風」と「お出汁香る柑橘素麺」の2種類。柑橘のさっぱり系も気になるので、暑い季節にいろいろ試してみるのも楽しそう。

いつものそうめんを、もっと手軽に、もっと楽しくしてくれる「シャリっと冷やそうめん」シリーズ。これからの季節に向けて、ぜひチェックしてみてくださいね！

■商品概要

商品名：キッコーマン シャリっと冷やそうめん 韓国冷麺風

キッコーマン シャリっと冷やそうめん お出汁香る柑橘素麺

希望小売価格：214円

販売地域：全国

（寺田紗恵）