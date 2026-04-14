サムスンの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold 8」と、その「ワイド（Wide）」版が7月22日に発表され、Sペンが復活する見込みであると報じられています。 ↑次期モデルとワイド版は7月にお披露目？（画像提供／Samsung） 韓国経済TVの取材によれば、サムスンは次回の新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を7月22日に英ロンドンで開催する計画とのこと。このイベントでは、Galaxy Z Fold 8に加えて、噂されている「Wi