まるで異世界！ 春の絶景に没入する旅へ 名古屋の中心部から車で1時間30分ほど。長野県南部に位置する阿智村で、春の訪れを彩る「花桃まつり」が4月15日(水)から5月5日(火)まで開催されます。 会場となる花桃の里は、日本一の桃源郷とも称される絶景スポット。 赤・白・ピンクの花桃が咲き誇る景色は、思わず息をのむ美しさです。 1万本が織りなす 圧巻のグラデーション 見どころはなんといっても、そのス