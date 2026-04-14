4月12日放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、ロシアで活躍していた元バレエダンサーと“美女世界一”のご夫妻が登場！ 【TVer】 元プロバレエダンサーの夫にフラれ、「見返してやる！」の執念で世界一の美女になった妻！ 今回のご夫妻は、もはや少女漫画を通り越し、“美への狂気（!?）”が詰まっているような、リベンジ・ロマンティックストーリー！ 高校時代、お姫様抱っこで愛を誓い合ったふ