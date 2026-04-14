4月12日放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、ロシアで活躍していた元バレエダンサーと“美女世界一”のご夫妻が登場！

【TVer】 元プロバレエダンサーの夫にフラれ、「見返してやる！」の執念で世界一の美女になった妻！

今回のご夫妻は、もはや少女漫画を通り越し、“美への狂気（!?）”が詰まっているような、リベンジ・ロマンティックストーリー！

高校時代、お姫様抱っこで愛を誓い合ったふたり。ところが、夫が1年の予定でロシアへバレエ留学することに。「待っていて欲しい」と言う彼と、けなげに待つ女子高生との遠距離恋愛が始まった。

しかし1年後、事態は急変する。なんと夫は、ロシアの国立バレエ団のオーディションに合格したのだ。「プロになるから帰れない」という夫に、納得いかない妻。「“待ってて”のことばを信じて待っていた私の1年をどうしてくれるの！？」と、妻からの連日の“鬼電”に耐えかね、夫はとうとう別れを告げてしまったという。

この恋に破れた妻は、その後1年間も引きずることに。しかし、ある日一念発起！「いつか会った時に絶対に後悔させてやる！！」と失恋の痛手を執念に変えたのだった。そして、美容本を読み漁り、自分を磨きに磨き上げることに専念する妻。その結果、25歳の時にはミス・コンテストで日本大会のトップ10にまで駆け上がったのだ！

---そして、あの失恋から10年の月日が流れたある日。ロシアのニュースを観ながら妻の母がふと呟いた「あなたが高校生の時に付き合ってた人、生きてるかなぁ？」の一言で、妻のリベンジへの扉が開くことになる。母に「メッセージを送ってみれば？」と勧められ、まずは、SNS捜索から夫を見つけ出すことに成功！ 再会をすることになったのだ。

気合を入れて3日前から歯のホワイトニング、ネイル、美容院と、できることはすべて行い、“美容フル装備”で挑んだ妻。そして、10年ぶりに目の前に現れた夫の第一声は---

「綺麗になったね」。

この瞬間、妻の心の中で「勝った……！」という勝利のファンファーレが鳴り響いた。

こうして、夫からの交際申し出によって再びお付き合いすることになったふたり。「人生で一番泣かされた男なので、一番幸せにしてもらわないと！」という妻の願いが叶い、結婚後には夫婦揃ってミスター&ミセスのコンテストに出場し、夫婦ともどもファイナリストに！ なんと、妻は世界一の王座を勝ち取ったのだ！

世界一の称号を得た妻の「美」の原動力は、まさしく夫へのリベンジ。これからも夫婦でキラリと光る人生を！

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送！

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