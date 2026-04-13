大人カジュアルな着こなしは、抜け感と清潔感のバランスがカギ。ラフすぎに見せないためには、パンツのシルエットや素材選びがポイントになりそうです。そこでヒントにしたいのが【無印良品】のスタッフコーデ。ナチュラルなパンツで作る、こなれた着こなしを紹介します。 リネン素材 & ストライプ柄で涼しげコーデに 【無印良品】「婦人 リネン 洗いざらしイージーワイドパンツ」\4,990（