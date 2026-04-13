【無印良品の店員さん】がお手本！ 大人が即こなれる♡「最旬パンツコーデ」

大人カジュアルな着こなしは、抜け感と清潔感のバランスがカギ。ラフすぎに見せないためには、パンツのシルエットや素材選びがポイントになりそうです。そこでヒントにしたいのが【無印良品】のスタッフコーデ。ナチュラルなパンツで作る、こなれた着こなしを紹介します。

リネン素材 & ストライプ柄で涼しげコーデに

【無印良品】「婦人 リネン 洗いざらしイージーワイドパンツ」\4,990（税込）

リネン100%のパンツは、湿気や暑さが気になるこれからの季節にぴったりな1本。なかでもストライプ柄は、見た目にも涼しげで軽やかな印象を与えてくれます。ワイドシルエットでリラックス感があり、縦ライン効果ですっきり見えも狙えるバランスが◎ トップスに透かし編みセーターを合わせれば、季節感たっぷりの抜け感コーデに仕上がります。

ゆるめデニムでクリーンなトップスを親しみやすく

【無印良品】「婦人 洗いざらし デニムイージーテーパードパンツ」\1,990（税込）

綿100%で作られた、柔らかそうなテーパードパンツ。ほどよくゆとりのあるシルエットがリラックス感を演出し、裾に向かってすっきり細くなる形でバランスよく見えそうです。クリーンなシャツやベストを合わせれば、ラフさは控えめの大人カジュアルが完成。2,000円以下で手に入るパンツだから、気軽に取り入れやすいのも嬉しいところ。

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Writer：Anne.M