韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「알겠어요（アルゲッソヨ）」の意味は？「알겠어요（アルゲッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手の説明やお願いに丁寧に反応したいときに使う言葉です。「알겠어요（アルゲッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、も