「알겠어요（アルゲッソヨ）」の意味は？返事上手になれる基本フレーズ！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「알겠어요（アルゲッソヨ）」の意味は？
「알겠어요（アルゲッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、相手の説明やお願いに丁寧に反応したいときに使う言葉です。
「알겠어요（アルゲッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「わかりました」でした！
「알겠어요（アルゲッソヨ）」は、「わかりました」という意味の韓国語です。
やさしく丁寧に返したいときにぴったりで、旅行中の会話でも使いやすい表現です。
過去形の「알았어요（アラッソヨ）」も日本語訳すると「わかりました」となりますが、韓国語では渋々納得するときのニュアンスになってしまうので、注意が必要です。
なにかを教わって「わかった」と伝えたいときは、「알겠어요（アルゲッソヨ）」や、より丁寧な「알겠습니다（アルゲッスムニダ）」を使うほうが良いでしょう。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部