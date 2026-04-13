「알겠어요（アルゲッソヨ）」の意味は？返事上手になれる基本フレーズ！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「알겠어요（アルゲッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、相手の説明やお願いに丁寧に反応したいときに使う言葉です。

「알겠어요（アルゲッソヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。