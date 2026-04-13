愛用している財布やポーチ、リュック……まだアイテム自体は十分使えるのに、ファスナーの引き手が壊れたり取れてしまうとショックですよね。以前ふと小学生の息子の筆箱を見たら引き手がなくなっていて、買ったばかりなのに壊したことがママにバレたら困る……と、筆者には言わずに爪を駆使して日々頑張って開閉していた、ということもありました。引き手パーツを買っても工具を使って付け直すのが面倒で、100円ショップで買