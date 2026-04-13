ファスナー壊れちゃった…を秒で解決！ 100均の“2個入りアイテム”。カチッとはめるだけで工具いらず
愛用している財布やポーチ、リュック……まだアイテム自体は十分使えるのに、ファスナーの引き手が壊れたり取れてしまうとショックですよね。以前ふと小学生の息子の筆箱を見たら引き手がなくなっていて、買ったばかりなのに壊したことがママにバレたら困る……と、筆者には言わずに爪を駆使して日々頑張って開閉していた、ということもありました。
引き手パーツを買っても工具を使って付け直すのが面倒で、100円ショップで買ったファスナーケースなどは引き手が取れてしまうと諦めて処分していましたが、キャンドゥには一瞬で引き手の付け替えが完了するなんとも魅力的なアイテムがあるという情報を入手！ さっそく購入してみました。
◆一瞬で取り付け完了！ 工具不要のファスナー引き手
キャンドゥの手芸用品コーナーで見つけた「壊れたファスナーの引手交換用パーツ」は、ワンタッチで取り付けができる便利なアイテム。2個入りで110円（税込）です。調べたところ、セリアでも購入できるよう。
カラーが全4種と豊富なので、スライダーの色やアイテムの雰囲気に合わせて選ぶことが可能。筆者はブラックとシルバーを購入。他にはゴールドとアンティーク調のブロンズがありました。
D型になっている根元部分のサイドがナスカンのように開閉できるようになっていて、スライダーに押し付けるだけでカチッと取り付けができるという仕組み。あまりの手軽さにびっくり……。引き手パーツは日常で頻繁に必要となるものではないので、こんな便利なアイテムがあることに今まで全く気が付きませんでした。
取り付けが簡単ということは、その分簡単に取れてしまうのでは？ と心配だったのですが、ナスカンはパーツの外側から力を加えないと開閉できない仕組みのため、ファスナーを開け閉めする動きでは取り付け部が開いてしまうことはありません。
ファスナーの種類や形状によっては取り付けができない場合もあります。
◆これでお気に入りのアイテムを手放さなくて済む！
我が家の息子もそうですが、子どもは加減せずにファスナーを引いてしまい引き手が折れたり取れたりする確率も高いので、簡単に直せるこの交換パーツは子育て家庭にとってもまさに神アイテム。まるで元々ついていたもののように、なんの違和感もありません。
これまでは引き手が取れてしまった時に、ナイロン紐やゴムでできたジッパータブを活用することもあったのですが、アウトドアグッズやスポーツアイテムにはなじむものの、物によってはカジュアルすぎて浮いてしまうことも……。そんな見た目問題にも妥協しなくて済むのは嬉しい。
逆に元々ジッパータブが使われているアイテムに引き手を取り付ければ、カジュアル寄りだった印象がガラッと変わります。
昔、気に入っていて長らく愛用していたコスメポーチの引き手が折れてしまい、泣く泣く処分したという悲しい思い出が……。このアイテムの存在、もっと早くに知っていたかった！
小さくてつまみづらかった引き手と交換するのもアリ。ファスナーの開閉が劇的にラクになりますよ。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
引き手パーツを買っても工具を使って付け直すのが面倒で、100円ショップで買ったファスナーケースなどは引き手が取れてしまうと諦めて処分していましたが、キャンドゥには一瞬で引き手の付け替えが完了するなんとも魅力的なアイテムがあるという情報を入手！ さっそく購入してみました。
キャンドゥの手芸用品コーナーで見つけた「壊れたファスナーの引手交換用パーツ」は、ワンタッチで取り付けができる便利なアイテム。2個入りで110円（税込）です。調べたところ、セリアでも購入できるよう。
カラーが全4種と豊富なので、スライダーの色やアイテムの雰囲気に合わせて選ぶことが可能。筆者はブラックとシルバーを購入。他にはゴールドとアンティーク調のブロンズがありました。
D型になっている根元部分のサイドがナスカンのように開閉できるようになっていて、スライダーに押し付けるだけでカチッと取り付けができるという仕組み。あまりの手軽さにびっくり……。引き手パーツは日常で頻繁に必要となるものではないので、こんな便利なアイテムがあることに今まで全く気が付きませんでした。
取り付けが簡単ということは、その分簡単に取れてしまうのでは？ と心配だったのですが、ナスカンはパーツの外側から力を加えないと開閉できない仕組みのため、ファスナーを開け閉めする動きでは取り付け部が開いてしまうことはありません。
ファスナーの種類や形状によっては取り付けができない場合もあります。
◆これでお気に入りのアイテムを手放さなくて済む！
我が家の息子もそうですが、子どもは加減せずにファスナーを引いてしまい引き手が折れたり取れたりする確率も高いので、簡単に直せるこの交換パーツは子育て家庭にとってもまさに神アイテム。まるで元々ついていたもののように、なんの違和感もありません。
これまでは引き手が取れてしまった時に、ナイロン紐やゴムでできたジッパータブを活用することもあったのですが、アウトドアグッズやスポーツアイテムにはなじむものの、物によってはカジュアルすぎて浮いてしまうことも……。そんな見た目問題にも妥協しなくて済むのは嬉しい。
逆に元々ジッパータブが使われているアイテムに引き手を取り付ければ、カジュアル寄りだった印象がガラッと変わります。
昔、気に入っていて長らく愛用していたコスメポーチの引き手が折れてしまい、泣く泣く処分したという悲しい思い出が……。このアイテムの存在、もっと早くに知っていたかった！
小さくてつまみづらかった引き手と交換するのもアリ。ファスナーの開閉が劇的にラクになりますよ。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。