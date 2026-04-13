東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年4月11日から17日までです。「ひとめぼれ」5kgが3229円 ベルクスといえば、日替わりセール。13日以降の注目商品を紹介します。13日（月）は、16時からのタイムサービスに注目。マック食品「うちの焼きそば」（135g×3）が85円で