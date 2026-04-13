【ベルクス最新チラシ】ほうれん草も長ねぎも106円！日替わりセールはお得づくし《4月17日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年4月11日から17日までです。

「ひとめぼれ」5kgが3229円

ベルクスといえば、日替わりセール。13日以降の注目商品を紹介します。

13日（月）は、16時からのタイムサービスに注目。マック食品「うちの焼きそば」（135g×3）が85円で販売されます。先着200人、1家族1点限りです。

14日（火）は、令和7年度産・宮城県産「ひとめぼれ」（5kg／数量限定、1家族2点限り）が3229円。お米の補充チャンスです。

15日（水）は、タカノフーズ「極小粒ミニ3」が74円。先着200人、1家族2点限りです。

16日（木）は、茨城県産などの「ほうれん草（1袋）」が106円。こちらも先着200人、1家族1袋までの購入制限があります。

17日（金）は、茨城県産などの「長ねぎ（2本入）」が106円。こちらも先着200人、1家族1束限りです。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）