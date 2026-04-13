J1百年構想リーグ地域リーグ第10節 川崎F 0（0-0）2 鹿島16:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数 23,094人試合データリンクはこちらお互いにしっかりとしたプレーを見せようとした結果、楽しいボールゲームとなった。その中で両者の差を分けたのは集中力。前半からボール回しとコントロールに一日の長を持つ川崎が鹿島に攻め込んだ。何とか耐えた鹿島だったが、後半立ち上がりも攻守の構造は変わらなかっ