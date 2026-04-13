会社や部下が管理職に求めることを理解しないまま、役職だけが上がってしまった管理職は少なくない。人事・経営のコンサルティングを手がける林宏昌さんは「部長以上のポストにあるにもかかわらず、課長と同じような仕事をしている人たちを『大課長』と呼ぶ。彼らの旧来の価値観では、現代の組織経営はできない」という――。※本稿は、林 宏昌『上司はリスクばかりを指摘する 会社を潰す「大課長」問題』（朝日新聞出版）の一部を