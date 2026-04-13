©ABCテレビ 優勝賞金1000万円！ 40歳以下であれば誰でもエントリー可能。料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』の準決勝が開催され、決勝へと進出する気鋭の料理人４名がついに出揃った。 エントリーは料理ジャンル別で「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の４ジャンル。準決勝には、エントリー時のレ