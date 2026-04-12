コリアンBBQ4/10オープン 金山駅のビアガーデンで サムギョプサル食べ放題！ サムギョプサルにマッコリ、令和の夏といえばやっぱりこれ！ 韓国グルメをテーマにしたビアガーデン『アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul』が4月10日(金)オープン。 名古屋でも韓国カルチャーへの注目度がさらに高まる中、ビアガーデンにもその波が！ サムギョプサル、タッカルビ、キ