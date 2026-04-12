コリアンBBQ4/10オープン

金山駅のビアガーデンで

サムギョプサル食べ放題！

サムギョプサルにマッコリ、令和の夏といえばやっぱりこれ！

韓国グルメをテーマにしたビアガーデン『アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul』が4月10日(金)オープン。

名古屋でも韓国カルチャーへの注目度がさらに高まる中、ビアガーデンにもその波が！

サムギョプサル、タッカルビ、キムチ、ナムル、マッコリ…本場さながらのメニューを開放的な空間で満喫できるということで、週末の女子会にも、仕事帰りにもぴったりですね。

アスナル金山屋上の好立地

開放的な空間も魅力です！

金山駅から徒歩1分というアクセスの良さが、まず大きなポイント。

オン・オフ問わず、いつでも気軽に立ち寄りやすい好立地です。

場所はアスナル金山の屋上ということで、都心にありながら開放感もバツグン！

さらに屋根付きの席が完備されているので、急な天気の変化にも対応でき、梅雨の時期や夕立が心配な夏でも安心して利用できます。

食べ放題でこの内容

コスパが高すぎて

逆に心配になるレベル⁉

●90分プラン4,600円

●120分プラン5,400円

プランは2種類。どちらも飲み放題・食べ放題で、韓国惣菜やご飯メニューを含む食べ放題付きです。

サムギョプサルだけじゃない、ポックンパやビビンパなど食べ放題のメニューが充実しているのも、このビアガーデンの魅力。

メインとなるサムギョプサル(豚の三枚肉の焼肉)やタッカルビ(鶏肉の辛味噌炒め)といった韓国BBQの定番に加えて、キムチやナムルなどの韓国惣菜はもちろんのこと、ポックンパ(炒めご飯)、チュモッパ(おにぎり風ご飯)、ビビンパといったご飯メニューまで食べ放題で楽しめます。

がっつり食べたい日はもちろん、〆にご飯を食べたいときも対応できるラインナップはかなり嬉しいポイントです。

食べ放題メニュー一覧

サムギョプサル / タッカルビ / キムチ / ナムルなどの韓国惣菜 / ポックンパ（炒めご飯）/ チュモッパ（おにぎり風ご飯）/ ビビンパ

こんなシーンにお勧め‼

会社の同僚との飲み会、友人グループでのわいわい系ディナー、ファミリーでのおでかけなど、シーンを選ばない使い勝手の良さも魅力です。

子ども料金の設定もあります(中高生3,100円・小学生1,800円・未就学児無料)。

また屋根付き席のおかげで、大人数での予約でも天候リスクを気にしなくて良い点は、幹事さんにとっても助かるはず。

11月初旬まで開催

GWから秋口まで

季節問わず通える！

開催期間は2026年4月10日(金)から11月2日(月)まで。

春から晩秋まで3シーズンに渡っての開催だから、気軽にリピートできます。

営業時間は平日が16時～23時、土日祝は12時～23時となっています。

ただし、7月・8月については全日16時～23時の営業となるのでご注意を。

ランチタイムからゆっくり楽しみたいなら、春・秋の土日祝が狙い目です。

営業時間まとめ

・平日16:00～23:00

・土日祝12:00～23:00

・7/8月は全日16:00～23:00

GW中の予定や初夏の女子会プランとして、ぜひ早めに予約をチェックしてみてください。公式サイトからオンライン予約も可能です。

⇒予約はこちら

店舗名：アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul

住所：名古屋市中区金山1-17-1アスナル金山 屋上

電話番号：050-3188-5735(お問合せ専用)

営業時間：平日16:00～23:00、土日祝12:00～23:00(7/8月は全日16:00～23:00)

公式サイト：https://asunal-kanayama.beergardens.jp/