最近夫がなんだか浮かれている…。おしゃれになったり、若い音楽をこっそり聴いていたり。もしかして浮気!?と思った妻が、思い切ってスマホをチェックしてみると…案の定、女性との怪しいやりとりが。でも、やりとりの内容は…想像していた浮気とは全く違う展開だったのです。>>【まんが】夫が誰かの「パパ」だった(ウーマンエキサイト編集部)