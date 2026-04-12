ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「これは、どういうことかな？」夫「ひぃ！」夫が最近おかしい…ス… 妻「これは、どういうことかな？」夫「ひぃ！」夫が最近おかしい…スマホチェックで発覚した夫の別の顔 妻「これは、どういうことかな？」夫「ひぃ！」夫が最近おかしい…スマホチェックで発覚した夫の別の顔 2026年4月12日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 最近夫がなんだか浮かれている…。おしゃれになったり、若い音楽をこっそり聴いていたり。もしかして浮気!?と思った妻が、思い切ってスマホをチェックしてみると…案の定、女性との怪しいやりとりが。でも、やりとりの内容は…想像していた浮気とは全く違う展開だったのです。>>【まんが】夫が誰かの「パパ」だった(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫が誰かの「パパ」だった 「残りの5万払ってね」って何？祝い金に文句！過去を指摘したらまさかの言い訳【私が義妹と縁を切った理由 Vol.37】 まともなお祝いもくれてないのに！絶対渡せない！断る気満々で向かったが…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.35】