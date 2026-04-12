11日未明に金沢市の県道で直径およそ10メートルにわたって道路が陥没しているのが見つかりました。けが人はいませんでした。11日未明、金沢市二俣町の県道を走行していた車の運転手から「車がパンクし、直後に道路が陥没した」と通報がありました。県が現場を確認したところ道路が幅およそ10メートル、 長さおよそ10メートルに渡って陥没していました。崩落があったのは山間部を走る道路で道の真下には森下川の