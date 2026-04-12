富山市をごみがない、きれいな街にして訪れる人を迎えようと、富山駅周辺できょう、ごみ拾いが行われました。この「おもてなし街なかごみ拾い大作戦」は、富山駅周辺をはじめ、富岩運河環水公園から富山城址公園にかけてのまちなかで行われました。地域活性化団体のまるごとTOYAMA（富山応援隊）が呼びかけて毎年行っているもので、きょうは企業、団体の関係者や市民らおよそ400人が参加しました。富山市は去年、アメリカの有力紙