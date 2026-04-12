デリケートゾーン、胃もたれ、心身の疲労、お疲れ肌といった、忙しい毎日の中で感じやすいさまざまなカラダの悩み。そんな不調を手軽にケアできる、注目のアイテムをご紹介します。今回は、内から、外から、カラダをサポートする、疲労回復レスキューアイテム編。疲れは大きく分けて、筋肉や内臓などカラダの疲れと、脳や神経など精神的な疲れの2種類。現代人の多くがどちらも抱えているという。「疲れていると栄養を摂ってもうま