カラダの疲れ＆精神的な疲れに…！ “疲労回復”レスキューアイテム5選
デリケートゾーン、胃もたれ、心身の疲労、お疲れ肌といった、忙しい毎日の中で感じやすいさまざまなカラダの悩み。そんな不調を手軽にケアできる、注目のアイテムをご紹介します。今回は、内から、外から、カラダをサポートする、疲労回復レスキューアイテム編。
疲れは大きく分けて、筋肉や内臓などカラダの疲れと、脳や神経など精神的な疲れの2種類。現代人の多くがどちらも抱えているという。
「疲れていると栄養を摂ってもうまく代謝できず、疲労物質が分解されずにカラダにとどまりがち。そのため、サプリなど内側からのケアとジェルを使ったマッサージなど外側からのケアを組み合わせることが、カラダを整えるうえで大切です。サプリは、疲労回復をサポートする成分が入っているものがおすすめ。また、ミネラル不足も疲労感の要因に。現代人は隠れ栄養失調の方も多いので、意識して摂ってみて」
カラダの外から
ナチュラルアイランド「自然な、めぐりジェル。」和ハッカの清涼感ある香りでリフレッシュ！
北海道の自然で育まれたハーブや植物エキスをふんだんに使用した、みずみずしいマッサージ用ジェルクリーム。むくみや肩や腰のコリ、スポーツ後のケアにおすすめ。120g \2,310（ナチュラルアイランド TEL. 0120-9292-81）
roun「リリーフチューナー」ボディのあらゆる部位にフィットする形状
筋肉リリース、マッサージ、ツボ押しなどさまざまなケアをこなしてくれるマッサージツール。マッサージ用のオイルなどと併用することで、肌に負担をかけず効率的に疲れをケアできる。 \4,950（Leep）
カラダの内から
スピック「MINERALion（ミネラリオン）」不足しがちなミネラルをカラダに取り入れやすい
日々のコンディションに関わる鉄をはじめ、亜鉛やマグネシウムなど数十種類のミネラルを配合。成分を微細化し、カラダへの吸収率アップ。手軽な液状タイプ。10g×30包入り \5,832（Lypo-C）
アリナミン製薬「アリナミンナイトリカバー錠」睡眠中にリカバリー。翌朝の爽快感を！
エネルギー代謝を助けるフルスルチアミンや疲労回復をサポートする生薬などを配合。疲れや栄養不良による眠りの質や目覚めの悪さを改善。［指定医薬部外品］80錠 \3,278（アリナミン製薬 TEL. 0120-567-087）
キリン「オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」疲労感だけでなく気持ちも一緒にケア
現代人の複雑な疲労感やストレスに着目。オルニチンが、一時的な翌朝の疲労感と穏やかな気持ちをサポートしてくれる。［機能性表示食品］15日分 \3,499（キリン）
教えてくれた人鵜飼恭子
美容誌編集を経て、現在は美容ジャーナリストとして活動。美容・健康・フェムケアなどあらゆる分野のトレンドに精通し、メディアや企業で美容アドバイスやセミナーを開催。香りで心とカラダの状態を読み解く“香り診断”も好評で、不定期でイベントを行う。
写真・中島慶子 取材、文・岡井美絹子
anan 2490号（2026年4月1日発売）より