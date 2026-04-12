カラダの疲れ＆精神的な疲れに…！ “疲労回復”レスキューアイテム5選

デリケートゾーン、胃もたれ、心身の疲労、お疲れ肌といった、忙しい毎日の中で感じやすいさまざまなカラダの悩み。そんな不調を手軽にケアできる、注目のアイテムをご紹介します。今回は、内から、外から、カラダをサポートする、疲労回復レスキューアイテム編。

疲れは大きく分けて、筋肉や内臓などカラダの疲れと、脳や神経など精神的な疲れの2種類。現代人の多くがどちらも抱えているという。

「疲れていると栄養を摂ってもうまく代謝できず、疲労物質が分解されずにカラダにとどまりがち。そのため、サプリなど内側からのケアとジェルを使ったマッサージなど外側からのケアを組み合わせることが、カラダを整えるうえで大切です。サプリは、疲労回復をサポートする成分が入っているものがおすすめ。また、ミネラル不足も疲労感の要因に。現代人は隠れ栄養失調の方も多いので、意識して摂ってみて」

カラダの外から

ナチュラルアイランド「自然な、めぐりジェル。」

和ハッカの清涼感ある香りでリフレッシュ！

北海道の自然で育まれたハーブや植物エキスをふんだんに使用した、みずみずしいマッサージ用ジェルクリーム。むくみや肩や腰のコリ、スポーツ後のケアにおすすめ。120g \2,310（ナチュラルアイランド TEL. 0120-9292-81）

roun「リリーフチューナー」

ボディのあらゆる部位にフィットする形状

筋肉リリース、マッサージ、ツボ押しなどさまざまなケアをこなしてくれるマッサージツール。マッサージ用のオイルなどと併用することで、肌に負担をかけず効率的に疲れをケアできる。 \4,950（Leep）

カラダの内から

スピック「MINERALion（ミネラリオン）」

不足しがちなミネラルをカラダに取り入れやすい

日々のコンディションに関わる鉄をはじめ、亜鉛やマグネシウムなど数十種類のミネラルを配合。成分を微細化し、カラダへの吸収率アップ。手軽な液状タイプ。10g×30包入り \5,832（Lypo-C）

アリナミン製薬「アリナミンナイトリカバー錠」

睡眠中にリカバリー。翌朝の爽快感を！

エネルギー代謝を助けるフルスルチアミンや疲労回復をサポートする生薬などを配合。疲れや栄養不良による眠りの質や目覚めの悪さを改善。［指定医薬部外品］80錠 \3,278（アリナミン製薬 TEL. 0120-567-087）

キリン「オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」

疲労感だけでなく気持ちも一緒にケア

現代人の複雑な疲労感やストレスに着目。オルニチンが、一時的な翌朝の疲労感と穏やかな気持ちをサポートしてくれる。［機能性表示食品］15日分 \3,499（キリン）

教えてくれた人

鵜飼恭子

美容誌編集を経て、現在は美容ジャーナリストとして活動。美容・健康・フェムケアなどあらゆる分野のトレンドに精通し、メディアや企業で美容アドバイスやセミナーを開催。香りで心とカラダの状態を読み解く“香り診断”も好評で、不定期でイベントを行う。