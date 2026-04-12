1月から放送がスタートし最終回を迎えたばかりのTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」。個性豊かな呪術師が続々と登場する本編から、乙骨憂太（おっこつ・ゆうた）を演じる緒方恵美さんに、乙骨の成長と活躍について伺いました。緒方恵美「肉体的にも精神的にも成長した乙骨を」「死滅回游」では、死刑執行役として現れた乙骨憂太。その相手は、多くの犠牲を生んだ呪術界の総力戦「渋谷事変」を経て、絶望の淵に立たされている虎