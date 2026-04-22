コールマン×ビームス、50周年の特別コラボ。クレイジーカラーで魅せるアウトドアコレクション登場
春のおでかけシーズンに向けて、気分を上げてくれるアウトドアアイテムを探している人に注目のニュース。コールマンとビームスがタッグを組んだ、50周年記念のアニバーサリーコレクションが登場する。遊び心あふれるデザインと実用性を兼ね備えたアイテムは、アウトドアはもちろん、休日の過ごし方そのものをアップデートしてくれそうだ。
【画像】コールマン×ビームス、50周年の特別コラボ。クレイジーカラーで魅せるアウトドアコレクション登場
■50周年が重なる特別な年に実現したコラボ
2026年は、コールマン日本上陸50周年とビームス創業50周年が重なるアニバーサリーイヤー。2010年から続く両ブランドのパートナーシップを背景に、節目の年を祝う特別なコラボレーションが実現した。
今回のコレクションは、過去最大級のボリュームで展開。ビームスを象徴する「クレイジーカラー」を取り入れたデザインが特徴で、フィールドでもひときわ目を引く存在感を放つ。大胆な配色ながら、スタイリッシュさも兼ね備えた仕上がりは、大人のアウトドアスタイルにもなじむバランス感が魅力だ。
各アイテムは、全国の〈bPr ビームス〉取扱店舗およびビームス公式オンラインショップにて、2026年3月19日より先行予約受付中。気になるアイテムは早めにチェックしておきたい。
■約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズに注目
コレクションのハイライトは、約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズ。チェアやテーブルなど、アウトドアシーンで活躍する3モデルがラインナップする。
スチールフレームにはクレイジーカラーを大胆に採用し、これまでにない特別仕様に。ビームスのコーポレートカラーであるオレンジを取り入れつつ、ロゴやピスネームはトーナルカラーでまとめることで、インパクトと洗練を両立している。遊び心のあるデザインでありながら、アウトドアブランドならではの機能性もしっかり確保。キャンプやピクニックはもちろん、ベランダや自宅でのリラックスタイムにも取り入れたくなるアイテムだ。
■クーラーボックスもアニバーサリー仕様で登場
毎年人気のクーラーボックスシリーズにも、アニバーサリーモデルが新たにラインナップ。今回は60QTの大容量モデルが加わり、シーンに応じた使い分けができる展開となっている。
「TAKE6」や「EXCURSION COOLER 16QT」は、ビームスのコーポレートカラーであるオレンジを基調にしたトーナルデザインに。一方で「WHEELED COOLER 60QT」は、ファニチャーシリーズと連動したクレイジーカラーパターンをキャスター部分に採用し、90年代のアメリカ雑貨を思わせるポップな仕上がりが目を引く。
いずれもデザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムで、アウトドアはもちろん、レジャーや日常使いにも活躍してくれそうだ。なお、こちらは2026年5月発売予定となっている。
■“外で過ごす時間”をもっと楽しくする一台に
機能性とデザイン性を兼ね備えた今回のコレクションは、単なるアウトドア用品にとどまらない魅力を持つ。気軽なデイキャンプや公園でのピクニックなど、“外で過ごす時間”を少し特別にしてくれる存在になりそうだ。これからの季節、仲間や家族と過ごす時間をより豊かにしてくれるアイテムとして、チェックしておきたい。
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2026年は、コールマン日本上陸50周年とビームス創業50周年が重なるアニバーサリーイヤー。2010年から続く両ブランドのパートナーシップを背景に、節目の年を祝う特別なコラボレーションが実現した。
今回のコレクションは、過去最大級のボリュームで展開。ビームスを象徴する「クレイジーカラー」を取り入れたデザインが特徴で、フィールドでもひときわ目を引く存在感を放つ。大胆な配色ながら、スタイリッシュさも兼ね備えた仕上がりは、大人のアウトドアスタイルにもなじむバランス感が魅力だ。
各アイテムは、全国の〈bPr ビームス〉取扱店舗およびビームス公式オンラインショップにて、2026年3月19日より先行予約受付中。気になるアイテムは早めにチェックしておきたい。
■約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズに注目
コレクションのハイライトは、約3年ぶりに復活するファニチャーシリーズ。チェアやテーブルなど、アウトドアシーンで活躍する3モデルがラインナップする。
スチールフレームにはクレイジーカラーを大胆に採用し、これまでにない特別仕様に。ビームスのコーポレートカラーであるオレンジを取り入れつつ、ロゴやピスネームはトーナルカラーでまとめることで、インパクトと洗練を両立している。遊び心のあるデザインでありながら、アウトドアブランドならではの機能性もしっかり確保。キャンプやピクニックはもちろん、ベランダや自宅でのリラックスタイムにも取り入れたくなるアイテムだ。
■クーラーボックスもアニバーサリー仕様で登場
毎年人気のクーラーボックスシリーズにも、アニバーサリーモデルが新たにラインナップ。今回は60QTの大容量モデルが加わり、シーンに応じた使い分けができる展開となっている。
「TAKE6」や「EXCURSION COOLER 16QT」は、ビームスのコーポレートカラーであるオレンジを基調にしたトーナルデザインに。一方で「WHEELED COOLER 60QT」は、ファニチャーシリーズと連動したクレイジーカラーパターンをキャスター部分に採用し、90年代のアメリカ雑貨を思わせるポップな仕上がりが目を引く。
いずれもデザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムで、アウトドアはもちろん、レジャーや日常使いにも活躍してくれそうだ。なお、こちらは2026年5月発売予定となっている。
■“外で過ごす時間”をもっと楽しくする一台に
機能性とデザイン性を兼ね備えた今回のコレクションは、単なるアウトドア用品にとどまらない魅力を持つ。気軽なデイキャンプや公園でのピクニックなど、“外で過ごす時間”を少し特別にしてくれる存在になりそうだ。これからの季節、仲間や家族と過ごす時間をより豊かにしてくれるアイテムとして、チェックしておきたい。
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