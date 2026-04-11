男性とある程度仲良くなれても恋愛関係になかなかなれないと悩んでいる女性は少なくありません。そこで今回は、女性のことを男性が「恋愛対象として見れなくなる理由」を紹介します。｜“必死さ”を感じてしまうから男性から好かれようと“必死さ”を出している女性は、かえって男性から恋愛対象として見てもらえなくなるでしょう。なぜなら、男性が恋愛においては自分に自然体で接してくれる女性と交際したいと思っている傾向があ