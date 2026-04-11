大好きだった彼氏と不本意な形でお別れしてしまったら、なかなか忘れられなくて当然というもの。とはいえ、ずっと引きずっていたら新しい恋にも出会えなくなってしまうので、早めに気持ちを切り替えたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「元カレを忘れて次の恋に踏み出すための第一歩」をご紹介します。【１】日本人カップルがいないところを狙って一人旅に出る「インドに行ったら、い