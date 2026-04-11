元カレを忘れて次の恋に踏み出すための第一歩９パターン
大好きだった彼氏と不本意な形でお別れしてしまったら、なかなか忘れられなくて当然というもの。とはいえ、ずっと引きずっていたら新しい恋にも出会えなくなってしまうので、早めに気持ちを切り替えたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「元カレを忘れて次の恋に踏み出すための第一歩」をご紹介します。
【１】日本人カップルがいないところを狙って一人旅に出る
「インドに行ったら、いろいろ必死すぎて彼氏のこと忘れてました」（20代女性）というように、日本人カップルと遭遇する確率の少なそうな国や場所に行けば、元カレのことが頭から離れそうです。時間に余裕があったら、失恋記念として旅行プランを立ててみてはいかがでしょうか。
【２】髪を切ることで邪気を払う
「元カレに撫でられた髪を捨てたら吹っ切れる気がする」（20代女性）というように、髪を切って気分一新すれば、また新しい恋に向かう活力が湧いてくるかもしれません。せっかくなので、少々値段が高くても、腕のいい美容師さんにお願いしたいところです。
【３】元カレの思い出が詰まったものを容赦なく捨てる
「視界に思い出のものが入ると、やっぱり未練がこみあげてくる…」（10代女性）というように、元カレを連想させるようなものが部屋にあると、どうしても思い出してしまうもの。次の恋が遠のくのが嫌なら、「もったいない」とブレーキをかけずにどんどん断捨離しましょう。
【４】新しい趣味をはじめて思いきり打ち込む
「登山にハマった。登山道を歩いているときは元カレのことも忘れる」（20代女性）というように、夢中になれる趣味を見つけることで、元カレの存在が薄まることもあるようです。余計なことなど考える余裕がなくなるくらい頭や体を使うものだといいでしょう。
【５】信頼できる友達に頼んで男性を紹介してもらう
「ちゃんとした人が間に入ってくれていれば、弄ばれたりはしないと思うので」（20代女性）というように、仲の良い男友達に声をかけて、いい人を紹介してもらうのもよさそうです。話がまとまり、紹介された男性と二人で会うことが決まれば、元カレのことなど思い出す余裕もなくなるかもしれません。
【６】飲み会や合コンの誘いを受けたら積極的に参加する
「人数合わせで行った合コンで彼氏ができるとか、よく聞く話ですよね」（20代女性）というように、とにかく男性との接点を増やすことを心掛ける人もいます。運命の出会いが待っているかもしれないので、気乗りしない合コンであっても、とりあえず顔を出してみましょう。
【７】自分よりもひどい振られ方をした人の話を聞く
「ドロドロになる前に決着してよかったかもと思えた」（20代女性）というように、女友達と集まって「残念な恋愛自慢」をし合うことで、気がまぎれる場合もあるようです。とはいえ、「自分が一番悲惨だった」という可能性もあるので覚悟は必要でしょう。
【８】SNSで「別れました」と友人たちに報告する
「フリーだと知ってもらうことで誘いがくるかもしれないので」（20代女性）というように、彼氏がいなくなったことをSNSで告知して、「次の恋」への意欲をほのめかすのもよさそうです。「飲み会誘ってください」などと一言添えれば、新しい恋につながるお誘いが期待できるかもしれません。
【９】スマホ恋愛ゲームなどでイケメンキャラに恋をする
「疑似恋愛でもいいからとにかくトキメキを忘れないことが大事！」（10代女性）というように、バーチャルでもいいから恋に落ちてみるパターンです。恋愛ゲームに疎い人は、その手の分野に詳しい友達におすすめを聞いてみてはいかがでしょうか。
元カレを忘れるためには、とにかく何か行動を起こす必要があるようです。できることから始めてみましょう。（外山武史）
【１】日本人カップルがいないところを狙って一人旅に出る
「インドに行ったら、いろいろ必死すぎて彼氏のこと忘れてました」（20代女性）というように、日本人カップルと遭遇する確率の少なそうな国や場所に行けば、元カレのことが頭から離れそうです。時間に余裕があったら、失恋記念として旅行プランを立ててみてはいかがでしょうか。
「元カレに撫でられた髪を捨てたら吹っ切れる気がする」（20代女性）というように、髪を切って気分一新すれば、また新しい恋に向かう活力が湧いてくるかもしれません。せっかくなので、少々値段が高くても、腕のいい美容師さんにお願いしたいところです。
【３】元カレの思い出が詰まったものを容赦なく捨てる
「視界に思い出のものが入ると、やっぱり未練がこみあげてくる…」（10代女性）というように、元カレを連想させるようなものが部屋にあると、どうしても思い出してしまうもの。次の恋が遠のくのが嫌なら、「もったいない」とブレーキをかけずにどんどん断捨離しましょう。
【４】新しい趣味をはじめて思いきり打ち込む
「登山にハマった。登山道を歩いているときは元カレのことも忘れる」（20代女性）というように、夢中になれる趣味を見つけることで、元カレの存在が薄まることもあるようです。余計なことなど考える余裕がなくなるくらい頭や体を使うものだといいでしょう。
【５】信頼できる友達に頼んで男性を紹介してもらう
「ちゃんとした人が間に入ってくれていれば、弄ばれたりはしないと思うので」（20代女性）というように、仲の良い男友達に声をかけて、いい人を紹介してもらうのもよさそうです。話がまとまり、紹介された男性と二人で会うことが決まれば、元カレのことなど思い出す余裕もなくなるかもしれません。
【６】飲み会や合コンの誘いを受けたら積極的に参加する
「人数合わせで行った合コンで彼氏ができるとか、よく聞く話ですよね」（20代女性）というように、とにかく男性との接点を増やすことを心掛ける人もいます。運命の出会いが待っているかもしれないので、気乗りしない合コンであっても、とりあえず顔を出してみましょう。
【７】自分よりもひどい振られ方をした人の話を聞く
「ドロドロになる前に決着してよかったかもと思えた」（20代女性）というように、女友達と集まって「残念な恋愛自慢」をし合うことで、気がまぎれる場合もあるようです。とはいえ、「自分が一番悲惨だった」という可能性もあるので覚悟は必要でしょう。
【８】SNSで「別れました」と友人たちに報告する
「フリーだと知ってもらうことで誘いがくるかもしれないので」（20代女性）というように、彼氏がいなくなったことをSNSで告知して、「次の恋」への意欲をほのめかすのもよさそうです。「飲み会誘ってください」などと一言添えれば、新しい恋につながるお誘いが期待できるかもしれません。
【９】スマホ恋愛ゲームなどでイケメンキャラに恋をする
「疑似恋愛でもいいからとにかくトキメキを忘れないことが大事！」（10代女性）というように、バーチャルでもいいから恋に落ちてみるパターンです。恋愛ゲームに疎い人は、その手の分野に詳しい友達におすすめを聞いてみてはいかがでしょうか。
元カレを忘れるためには、とにかく何か行動を起こす必要があるようです。できることから始めてみましょう。（外山武史）