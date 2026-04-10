「ザラ（ZARA）」が、ミリタリーウェア・ユニフォームにインスパイアされたライン「ZARA SRPLS」の2026年サマーコレクションを、ウィメンズ、メンズ、キッズそれぞれのカテゴリーから発売した。第1弾は一部店舗およびオンラインで販売しており、第2弾は4月16日から同販路で取り扱う。【画像をもっと見る】ウィメンズコレクションは、ヴィヴィッドなアイテムを中心にラインナップ。グリーン、ブルー、オレンジ、エクリュなど鮮