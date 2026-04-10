日本マクドナルドは、2026年4月10日からハローキティ＆ポムポムプリンとコラボレーションした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を期間限定で販売しています。甘酸っぱいスムージーとプリンのようなフラッペが登場「マックに甘いの飲みにこないか？」というメッセージとともに、マックカフェ初のキャラクターコラボレーションとして「ハローキティのジューシーいちごス