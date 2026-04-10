ハローキティ＆ポムポムプリンがマックカフェとコラボカップまで可愛すぎるスムージーとフラッペは要チェック。

日本マクドナルドは、2026年4月10日からハローキティ＆ポムポムプリンとコラボレーションした「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を期間限定で販売しています。

甘酸っぱいスムージーとプリンのようなフラッペが登場

「マックに甘いの飲みにこないか？」というメッセージとともに、マックカフェ初のキャラクターコラボレーションとして「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」が期間限定で販売中です。

しかも、コラボレーションを記念してハローキティとポムポムプリンが新商品を楽しんでいるイラストが描かれたスペシャルなカップで提供されます。

カップは数量限定のため、欲しい人は早めにゲットしたほうが良さそう。

・ハローキティのジューシーいちごスムージー

いちごのジェラートのようなジューシーさと満足感のある新作スムージー。爽やかな甘酸っぱさが、暖かくなってきた季節にもぴったり。

価格は450円〜。

・ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ

カスタード味のフラッペドリンクとカラメルソースにホイップクリームを重ねたフラッペは、見た目も味もまるでプリンそのものを飲んでいるよう。

価格は490円〜。

どちらの商品も、バリューセットに＋200円でセットドリンクにできます。一部店舗やデリバリーでは価格が異なります。

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※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部